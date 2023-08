In Italia la prima Borsa di Studio assegnata in memoria di una leggenda italiana NWA

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La Regione dell’Abruzzo continua ad essere foriera di riconoscimenti per i suoi campionini del Wrestling del passato. Dopo la statua in onore di Bruno Sammartino e l’impianto sportivo dedicato a Michele Leone, un altro comune abruzzese Venerdì 18 Agosto celebra un suo illustre concittadino: Ilio DiPaolo. Pluricampione eNWA Nato a Introdacqua (AQ) il 7 Novembre 1926, si trasferisce in Venezuela alla fine degli anni 40, dove impara dal lottatore e promotore Toot Mondt; si trasferisce, negli anni 50 a Buffalo, New York, dove incontra Frank Tunney, promoter della NWA in Canada, dove inizia a lottare nel circuito professionista. Lotta in NWA, AWA e promotion canadesi, scontrandosi con leggende come Lou Thesz, Fritz Von Erich, Bobby Graham; conquista numerosi titoli in singolo e in coppia, fra cui 3 volte gli NWA World Tag ...