In attesa del Cop 28 Summit sull’Amazzonia | Lula avverte | Che i Paesi sviluppati finanzino la tutela delle forest

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ il tema al quale pensare e ragionare nei prossimi mesi per capire quale sia il migliore percorso da intraprendere per arrivare ad un futuro sostenibile e a misura d’uomo “In vista dell’Agenda 2030 lanciata dai 193Nazioni Unite, occorre ricercare una visione collettiva “in cui equità e sostenibilità sociale, economica, ambientale e istituzionale diventino prassi”. Dal vertice che ha riunito in Brasile ottosudamericani nessun accordo per la deazione zero entro il 2030 e posizioni diverse sulle attività estrattive. – Maddalena Binda -Redazione AsvIS dell’11/8/2023 (qui) L’ ASVIS rilancia la “cooperazione per contrastare la deazione, ma senza fissare obiettivi precisi. Si potrebbe riassumere così la dichiarazione conclusiva del...