Ilary Blasi è magnetica | visione piccante in Sardegna

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Stupenda ed intrigante,non smette di sorprendere il pubblico. L’ultimo scatto ha lasciato tutti letteralmente senza parole., bellissima e amata dal pubblico televisivo. Si, perchè stiamo parlando di una delle donne più seguite del panorama italiano. La sua carriera da conduttrice trova le sue radici lontano nel tempo, quando vestiva il ruolo di letterina per un programma diventato poi iconico come ‘Passaparola’. E’ proprio accanto a Gerry Scotti, infatti, che la carriera diha spiccato letteralmente il volo, rendendola una delle donne più invidiate d’Italia. Non soltanto per la sua carriera, si intende, visto che laha nel suo ‘curriculum’ anche una storia d’amore non da poco. Quella con Francesco Totti, infatti, è stata una relazione duratura, ...

Nel bene e nel male,è una dei personaggi più in vista, e quindi chiacchierati, di quest'estate. Come se non bastasse la fine del matrimonio con Francesco Totti e gli strascichi giudiziari, la showgirl è ...è 'volata' dalle vette delle Dolomiti al blu della Costa Smeralda con il suo Bastian Muller. Tra look sexy in discoteca e bikini hot in barca però non sono mancate le critiche degli hater. ...2 L'estate disi infiamma, con la foto pubblicata dalla showgirl nel weekend che testimonia il suo sex appeal sempre dirompente. Per l'ex Lady Totti , relax e divertimento in discoteca e giornate sotto ...

Simona Ventura è una delle conduttrici della televisione italiana più amate di sempre, dall'Isola dei Famosi a Temptation Island Vip, passando per Selfie - Le ...Intanto il figlio Cristian Totti nei giorni scorsi ha lasciato la Roma ( giocava nella Primavera giallorossa) per andare al Frosinone. Sarà allenato dall’ex laziale Angelo Gregucci, che in carriera ha ...