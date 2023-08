Ilary Blasi | altro che crisi | estate d' amore con Bastian

Leggi Anchein montagna è con Bastian Muller: foto d'amore Fotogallery -e Bastian Muller, fidanzatini a Cortina 16/08/23 Fotogallery -e Bastian Muller, fidanzatini a Cortina ...ritorna in vacanza in Costa Smeralda col suo nuovo fidanzato . Dal Grande Fratello all'esperienza politica nel Movimento 5 Stelle. È diventato famoso come partecipante al Grande Fratello ,...Nel bene e nel male,è una dei personaggi più in vista, e quindi chiacchierati, di quest'estate. Come se non bastasse la fine del matrimonio con Francesco Totti e gli strascichi giudiziari, la showgirl è ...

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller, le foto scaccia crisi da Cortina Fanpage.it

Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi e Bastian Muller rubate in montagna ...Estate d'amore ad alta quota per Ilary Blasi e Bastian Muller, che smentiscono la crisi con coccole e baci nelle immagini pubblicate da "Chi". Un anno fa di questi tempi la conduttrice era al centro d ...