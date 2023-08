' Il Volontario' di Patricelli diventa un kolossal

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Dopo esser stato integralmente trasposto in musica e rappresentato dalla Filarmonica di Cracovia, il bestseller 'Il'(Edit. Laterza, 2010) dell'eclettico Marco, si candida are unnelle mani esperte di Jayne-Ann Tenggren, già produttrice del film storico '1917', premio Oscar nel 2019, e con una lunga carriera cinematografica sulle spalle. A rilanciare la notizia è stata la rivista Variety, la 'bibbia' dell'industria cinematografica mondiale, annunciando il titolo della pellicola - 'Enemy of My Enemy' (Nemico del mio nemico) - basata sulla vita del capitano di cavalleria Witold Pilecki (1901-1948) a oggi considerato uno dei grandi eroi dimenticati della seconda Guerra Mondiale. Pilecki contribuì a fondare la resistenza polacca, quella antinazista e, successivamente, quella ...

L'autore all'AGI: "La speranza è che la potenza del grande schermo possa restituire anche a una figura eroica come Pilecki lo spazio e l'attenzione che merita" ...È tratto dal libro dello storico italiano Marco Patricelli 'Il volontario' (Laterza), già vincitore del premio Acqui Storia, il film in co-produzione internazionale 'Enemy of my Enemy'. (ANSA) ...