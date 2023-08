‘Il trono di Spade’ | grave lutto colpisce il cast | addio a Darren Kent

Leggi su notizie

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un gravissimoha colpito ildella nota serie tv “Ildi Spade”: nelle ultime ore è venuto a mancare l’attorenon c’è più. Una terribile notizia per il mondo del cinema e, soprattutto, per i fan della serie tv “Ildi Spade“. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 36 anni. L’attore ha interpretato il ruolo di un pastore nella quarta stagione (nella baia degli schiavi mostra a Daenerys il corpo martoriato della figlia vittima dei draghi). Soffriva di artrite, osteoporosi ed anche di una rara malattia della pelle. Anche se le cause del decesso non sono state ancora comunicate. Parte deldi “Ildi Spade” (screenshot video YouTube) Notizie.comA comunicare la ...