... la stella - il cui nome significa in inglese antico significa "Stella del mattino", ma che in realtà è la stella più lontana mai osservata fino ad oggi - è stata "adocchiata" dal...WHL0137 - LS, nota anche come Earendel ("Stella del mattino" in inglese antico), è una stella supergigante blu nella costellazione della Balena. Lo strumento NirCam delspazialeWebb ci ha permesso di scoprire che la stella più lontana mai rilevata è una stella massiccia di tipo B, il doppio più calda del Sole e circa un milione di volte più luminosa.... ha illustrato gli incredibili progressi della scienza e della tecnologia degli ultimi decenni, descrivendo anche le peculiarità delspazialeWeb Space Telescope della NASA che, ...

Il telescopio James Webb ha fotografato la stella più lontana dell'universo come mai prima d'ora DDay.it

Sempre più intelligenza artificiale! Google Foto ha appena introdotto un nuovo modo di visualizzare i ricordi con l'aiuto dell'IA. Inoltre, sarà anche possibile personalizzare e condividere i ricordi ...Grazie a due strumenti di Hubble, gli astronomi hanno immortalato la galassia irregolare Arp 263: i dettagli dell'immagine hanno dell'incredibile ...