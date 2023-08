Il senso del ridicolo | atleta trans batte il record femminile nei pesi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un aspro dibattito è in corso nel mondo dello sport riguardo la partecipazione degli atletigender nelle competizioni femminili. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, Anne Andres, una donnadi 40 anni, ha stabilito ildi tutti i tempi in un campionato canadese di powerlifting, sollevando ben 200 kg in più della seconda classificata. Questo ha suscitato polemiche nell’ambiente, con la powerlifter April Hutchinson che ha criticato la decisione di permettere ad Andres di competere, definendola “completamente ingiusta“. Il caso del sollevamentoApril Hutchinson ci è andata giù duro contro le regole della Canadian Powerlifting Union (CPU) sull’inclusione di genere: “Sono i corpi che fanno sport, non le identità. Ricorda, i corpi sono biologia, non identità che praticano sport”, ha detto. E ha ...