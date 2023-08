Il Santo del giorno oggi 17 agosto | Giacinto di Polonia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La sua tomba è meta di pellegrinaggi da parte di malati e bisognosi di aiuto Si chiamava in realtà Jacko, diminutivo di Giacomo. Stanislao di Cracovia nel 1352 in una sua opera lo paragona al, cosicché i biografi posteriori sono caduti nell’equivoco. Il suo culto comincia ildella sepoltura. La tomba nella chiesa dei Domenicani di Cracovia diviene meta di pellegrinaggi da parte di malati e bisognosi di aiuto.è la figura tipica del domenicano della prima generazione, che ha costantemente nel cuore il desiderio ardente della salvezza delle anime, scegliendosi sempre il compito più difficile. Detto l”apostolo della’, gli sono stati attribuiti molti miracoli, tra i quali l’attraversamento della Vistola in piena sul suo mantello con tre confratelli. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Vedremo piuttosto se, visto il pasticcio di Ferragosto decideranno ora di organizzarli almeno per festeggiare la festaPatrono. La giustificazione per cui non si è riusciti a realizzarli il ...Il programmaFestival prevede, nel corsopomeriggio di sabato 26 agosto, l'esibizione alle ... Coro Monte Mucrone di Biella (Bl); Corale SanStefanese diStefano Roero (Cn); Coro La ...La performance dell'anonimo campanaro è avvenuta nella giornatapatrono, San Rocco, a Villanoce, frazione di Rezzoaglio, in val D'Aveto. Il video, dal profondo entroterralevante ...

Oggi 15 agosto il Santo del giorno: Assunzione di Maria Vergine Adnkronos

Troppo elegante, troppo distante, troppo parlante. Gianni Rivera è un sentimento, o lo si sente o no. In campo è stata la prima vera esplicitazione dell’estetica ...San Rocco viene festeggiato in innumerevoli città. Il 16 agosto anche nel Cilento e nel Vallo di Diano sono numerose le comunità in festa.