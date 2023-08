Il rublo è il simbolo della debolezza russa Il Ferragosto horror di Putin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una mossa disperata, per una situazione disperata. Qualcuno al Cremlino, forse lo stesso Vladimir, il2023 non se lo scorderà più. Specialmente se poi il rischio è quello di finire ostaggio di una valuta ben più in salute, lo yuan. Lo psicodramma è cominciato alle prime ore del 14 agosto, quando alla Banca centraleci si è resi conto che il calo costante delle esportazioni da idrocarburi, frutto delle sanzioni e dell’embargo occidentale, aveva spinto ilai minimi dal marzo 2022, un mese dopo l’invasione dell’Ucraina. Il dollaro aveva sfondato in quelle ore la barriera psicologica dei 100 rubli e l’euro quella dei 110 rubli, inducendo la Banca di Russia a convocare una riunione straordinaria del board, al fine di mettere mano di nuovo ai tassi di interesse, già aumentati di 100 punti base il ...