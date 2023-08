Il risveglio amaro dell’economia italiana | il Pil cala nel secondo trimestre | mentre cresce in Eurozona

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si confermano i segnali di contrazione. Neldell’anno (aprile-giugno) il Pil italiano èto dello 0,3%, segnando un’inversione di rotta rispetto ai rialzi deiprecedenti (+0,6% la crescita nel primodell’anno). Lo rileva l’Eurostat, confermando la stima dell’Istat diffusa lo scorso 31 luglio. Il dato è in controtendenza rispetto alla media dell’, dove il Pil è cresciuto nello stesso periodo dello 0,3%. In Germania, dopo il calo dello 0,1% nel primo, il Pil risulta invariato nel. Leggi anche: Istat, il Pil italianoal -0,3% neldel 2023. L’inflazione ...

Dopo le polemiche legate all'utilizzo della ex foresteria Pertini, la mattina del 25 Luglio alcuni cittadini hanno avuto unmolto". "Nello specifico sono state avanzate numerose ..., questa mattina, per settanta automobilisti torinesi. Tanti, la scorsa notte, sono stati i suv presi di mira dal gruppo ambientalista "Tyre extinguishers". Su ogni vettura gli ...questa mattina per alcuni proprietari di Suv. Nella notte i loro mezzi sono stati infatti colpiti dall'azione dei Tyreextinguishers. Gli attivisti ecologici hanno sgonfiato 70 SUV in ...

Il risveglio amaro dell'economia italiana: il Pil cala nel secondo ... Open

FURTI - Alcuni malviventi ieri hanno saccheggiato le auto parcheggiate nel posteggio della location dove si stava festeggiando un matrimonio. Questa mattina l'amara sorpresa per diversi invitati. Sull ...È di un morto e di un ferito il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera, 10 agosto, poco dopo le 21.30 lungo l’autostrada A27… Leggi ...