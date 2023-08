Il professore e il pazzo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ile il: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 16 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ile il(The Professor and the Madman),del 2019 diretto da P. B. Shemran. La pellicola, con protagonisti Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer, è l’adattamento cinematografico del libro del 1998 L’assassino più colto del mondo (The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words) scritto da Simon Winchester e narra le vicende di Sir James Murray, che nel 1879 inizia a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Fine del XIX secolo, Inghilterra. William Chester Minor, un ex-medico americano in passato di servizio nella guerra di ...