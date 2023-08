Il professore e il pazzo stasera su Canale 5 | la trama del film tratto da una storia vera

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 agosto 2023)su5 alle 21:15 va in onda in prima visione Ile ilbiografico con Mel Gibson e Sean Penn ispirato a una: ecco la. Ile il, dopo essere arrivato al cinema nel 2019, approda anche in TV,, mercoledì 16 agosto, su5 alle 21:15 in prima visione in chiaro.dal romanzo di Simon Winchester, L'assassino più colto del mondo, ilnarra le vicende di Sir James Murray, che nel 1879 inizia a lavorare alla prima edizione dell'Oxford English Dictionary. LaInghilterra, 1879. Al professor James Murray viene affidata la redazione dell'Oxford English ...