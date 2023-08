Li pagate 164 , il 21% in menoufficiale Apple...alle accise che ha reintrodotto e all'Iva pagata dagli automobilisti sulla strade dell'esodo e... Inoltre servirebbe "l'apertura di un'indagine seria suldegli idrocarburi raffinati. E' ...Ilgas chiude in calo ad Amsterdam. Il contratto Ttf a fine seduta segna un ribasso2,6% a 37,7 euro al megawattora. . 16 agosto 2023

Il prezzo del gas chiude in calo ad Amsterdam a 37 euro QUOTIDIANO NAZIONALE

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il colosso Country Garden non riesce a spegnere i timori di default e le difficoltà del settore immobiliare già raggiungono il mondo delle banche ...