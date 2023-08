Il paradiso per le vacanze? Ecco perché è a casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Temevo il peggio e, invece, questo agosto mi sta andando benissimo. Già,a leggere le statistiche 4 italiani su 10 stanno trascorrendo le ferie (Ferragosto compreso) dove sono io: un puttanaio mai visto e neppure previsto. Ma l'amena località (senza vista mare, monti, lago o città d'arte) di Acàstò sta reggendo bene l'onda d'urto. Siamo in tanti ma non ci diamo fastidio, anzi se c'incontriamo, tra una finestra e un balcone, ci salutiamo pure, che non sempre è scontato. Sì, sto trascorrendo agosto in un paesotto qualsiasi di una qualsiasi provincia italiana, amia e, vi assicuro, è una vera vacanza. Non ho nulla di cui lamentarmi e non ho alcuna ansia da prestazione: questo è il bello nel mese più finto dell'anno, dove ognuno si spaccia per quello che abitualmente non è (tipo campione di windsurf o il re delle ferrate), dove l'altro se ne ...