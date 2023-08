Il Palio di Siena ? | 16 Agosto 2023 | diretta tv esclusiva La7 con Pierluigi Pardo

Sull'ipotesi che il Comune dipossa chiedere di inserire ilnella lista dei Patrimoni immateriali dell'umanità dell'Unesco, il sindaco Nicoletta Fabio ha detto che "ci sono i pro e i ...'Ilnon è un'attrazione turistica e non vorrei che lo diventasse, anche se da sempre nei giorni delvengono turisti da tutto il mondo'. Lo ha detto la sindaca di, Nicoletta Fabio, rispondendo, in conferenza stampa, alle parole del ministro Daniela Santanchè, per la quale 'ilfa ...Tutto pronto in piazza del Campo, comincia la "liturgia" in attesa dell'ingresso dei cavalli

La ministra Daniela Santanchè intervistata da La Nazione descrive il Palio di Siena come "Un evento cruciale per l’economia di un territorio e per il turismo". Una definizione che non piace a Nicolett ...SIENA, 16 AGO - "Il Palio non è un'attrazione turistica e non voglio che lo diventi". Così il sindaco di Siena Nicoletta Fabio durante la tradizionale conferenza stampa che precede la Carriera di stas ...