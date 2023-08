Il nuovo presidente del Paraguay promette di lottare contro la corruzione

Posizione confermata daldella Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha ...SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua auto, moto e motociclo ...Questo ex ministro dell'Economia, che ha lavorato in particolare per la Banca Centrale del suo Paese e per il Fondo Monetario Internazionale (FMI), è stato elettoil 30 aprile, perpetuando ......Vitus Bering raggiunge le Isole Diomede 1819 " A Manchester si consuma il Massacro di Peterloo 1855 " Battaglia della Cernaia 1858 " Ilstatunitense James Buchanan inaugura ilcavo ...

La Cina mostra fiducia nel nuovo presidente nigeriano attraverso i ... Africa24.it

Le notizie del giorno: Kakar primo ministro ad interim in Pakistan fino alle elezioni. Frana in una miniera di giada in Myanmar, 30 dispersi. Nuovo attacco in un santuario sciita iraniano a Shira ...3' di lettura Fano 16/08/2023 - Il Paese dei Balocchi riapre da giovedì 17 a domenica 20 agosto a Bellocchi di Fano, consegnando le sue chiavi a Pino Insegno. È lui il sindaco della diciannovesima edi ...