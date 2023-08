(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il mondo economico e sociale sta vivendo una fase di transizione in cui, tra inflazione e crisi energetica, l’incremento dei prezzi al consumo si fa sentire in modo incisivo sulle tasche dei cittadini. Per rispondere a questa sfida, l’ha introdotto unanti-inflazione di 150 euro attivo ed erogabile dal 15 agosto. Questa misura è volta a fornire un supporto immediato alle famiglie che stanno affrontando le conseguenze dirette dell’aumento dei costi. Ma chi ne hapuò essere erogato questo? Di seguito, le informazioni chiave da conoscere, fornite da ProntoBolletta. Requisiti e beneficiarii Ilnon è universale, ma mira a sostenere determinate categorie di cittadini e risparmiatori italiani. Tra i principali beneficiari troviamo ...

...in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 più 4 di(...16 che è stata di Daniele De Rossi MATEUS LUSUARDI al FROSINONE (dal Criciúma) Mateus Lusuardi è un...La conferma di una ulteriore novità per aumenti delle pensioni è arrivata proprio qualche giorno fa da parte della premier Meloni che ha chiaramente spiegato di voler introdurre un, sulla ...Ilassegno di inclusione avrà una validità di 18 mesi per i nuclei non occupabili, con la ... Oltre ai percettori del Reddito di cittadinanza, altri beneficiari avranno diritto alInps ...

Il nuovo Bonus INPS da 150€: come funziona e chi ne ha diritto Quotidiano Piemontese

Come potrebbero ancora aumentare le pensioni degli italiani a dicembre: al via nuovo possibile bonus una tantum da governo Meloni e a chi spetterebbe ...Porterà ancora bonus, ma l’incertezza sul minutaggio che avrà a disposizione non può non incidere sulla nostra valutazione. Su di lui investiremmo al massimo un 3/4% del budget. Altro nuovo acquisto ...