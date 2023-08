Il neonato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto | la madre lo vuole riconoscere

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ildato alla luce pochi giorni fa e poi lasciato davanti ad undei rifiuti nel centro di, la 23enne georgiana, attualmente ricoverata in Ostetricia all’ospedale Santissima Annunziata per accertamenti, così come ricoverato in osservazione al reparto di Terapia intensiva neonatale è il piccino, dal peso di 3 chili, al quale i medici hanno dato il nome...