Il motorsport è uno dei nove nuovi eventi che il Comitato olimpico valuterà di aggiungere ai Giochi del 2028

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I fan potrebbero presto vedere Max Verstappen, Lewis Hamilton e le altre stelle della F1 sfidare i piloti di altre serie in tutto il mondo, con ilin linea per una sensazionale aggiunta all’elenco degli sport olimpici per idel, che saranno ospitati a Los Angeles. Come riportato da Reuters, ilè uno deisport che stanno spingendo per essere inclusi neiolimpici del, insieme a cricket, squash, lacrosse, breakdance, baseball-softball, kickboxing, karate e flag football, una versione senza contatto del football americano. Il processo decisionale prevede due fasi: gli organizzatori locali decideranno quali dellecandidature saranno ammesse ai, prima di lasciare che il ...

Se nessuna delle tre sessioni di prove libere si sarà potuta svolgere a quel punto verrà stabilito come orchestrare il resto del weekend, ma èscenario veramente d'emergenza nel quale è difficile ...Il numerodella McLaren non vuole assolutamente colpevolizzare l'olandese, anzi: 'Penso che in altri sport abbiamo visto Tiger Woods vincere ogni volta e gli ascolti non sono mai stati così alti ...... ma nel weekend del Red Bull Ring il numerodella casa di Mattighofen Pit Beirer tornerà all'assalto dell'organizzatore per strappare due moto in più nel 2024: 'Per arrivare terzo adesso devi ...

Moto2 | Ajo: “Acosta mi ricorda i campioni con cui ho lavorato in ... Motorsport.com - IT

È la squadra campione del mondo in carica della Moto2 e la struttura che ha lanciato alcuni dei talenti più cristallini del panorama attuale: parliamo di Ajo Motorsport, che è attualmente in testa all ...Il prossimo mese di ottobre, nel Gran Premio degli Stati Uniti, Charles Leclerc affronterà il centesimo weekend di gara con la Ferrari, il fine settimana successivo (in Messico) sarà a tre cifre anche ...