Il Manchester City vince la Supercoppa | Siviglia ko ai rigori

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Illa primaeuropea della propria storia. I vincitori dell'ultima Champions League hanno vinto ai calci di rigore contro il: 6-5 il risultato finale dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Sesta sconfitta nella competizione per gli andalusi, primo successo alla prima partecipazione per gli inglesi. Pep Guardiola ha mandato in campo il solito 4-2-3-1, con Haaland unica punta e Grealish decentrato sulla sinistra. Il ruolo di vice De Bruyne - il belga rimarrà fuori per diversi mesi a causa di un problema muscolare accusato contro il Burnley - è stato affidato a Foden, scortato sulla destra da Palmer. Mendilibar ha schierato un modulo speculare con En-Nesyri unica punta supportato dal trio Ocampos-Oliver Torres-Lamela. Gli inglesi hanno iniziato col piede ...

È delil primo trofeo internazionale della stagione 2023 - 2024. Guardiola può sollevare al cielo di Atene la Supercoppa Europea, vinta ai rigori contro il Siviglia dopo che al 90' (non ...Le pagelle del. Le pagelle del Siviglia . La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP . Il nostro super FLOP . Le pagelle del. Ederson 6,5: Il colpo di testa di En -...PIREO (GRECIA) - Ilsi aggiudica la Supercoppa Europea. Gli uomini di Pep Guardiola battono il Siviglia ai calci di rigore dopo una gara sofferta ed equilibrata. Spagnoli in vantaggio con En - Nesyri nel ...

Supercoppa Europea, trionfa il Manchester City! Siviglia stavolta ko ai rigori Tutto Napoli

Sono serviti i calci di rigore, arrivati al termine dei 90 minuti e senza passare per i supplementari, per decretare il vincitore della 48ª edizione della Supercoppa UEFA. È il Manchester City fresco ...Il Manchester vince il suo secondo trofeo europeo in pochi mesi dopo il trionfo in Champions League: per gli andalusi decisivo l'errore di Gudelj dal dischetto ...