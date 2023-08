Il Manchester City vince la Supercoppa Europea 2023 | Siviglia battuto ai rigori

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilai calci di rigore la sua primadella storia. La squadra di Pep Guardiola (al suo decimo trofeo internazionale) batte ilad Atene dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e il rigore sbagliato (l’unico della serie) di Gudelj. Non è stato però un match facile per i Citizens, orfani di De Bruyne e con le sue stelle in ombra. La partenza degli andalusi è incoraggiante sul piano del gioco, ma dopo sei minuti rischia grosso: Palmer si accentra e calcia, Bounou para. Sul corner un minuto dopo, il portiere marocchino si supera: Ake stacca in solitaria di testa, ma Bounou d’istinto respinge sulla linea di porta. Al 17? si accende Grealish che parte largo, si accentra e tenta il destro a giro: ancora una volta l’estremo difensore del ...

Commenta per primoe Brighton si stanno contendendo l'acquisto di Barco , giovane argentino del Boca Juniors . De Zerbi lo porterebbe subito in prima squadra, mentre Guardiola lo parcheggerebbe in una ...

