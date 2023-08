Il Manchester City vince la Supercoppa ai rigori | Siviglia ko

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Illa primaeuropea della propria storia. I vincitori dell’ultima Champions League hanno vinto ai calci di rigore contro il: 6-5 il risultato finale dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Sesta sconfitta nella competizione per gli andalusi, primo successo alla prima partecipazione per gli inglesi. Pep Guardiola ha mandato in campo il solito 4-2-3-1, con Haaland unica punta e Grealish decentrato sulla sinistra. Il ruolo di vice De Bruyne – il belga rimarrà fuori per diversi mesi a causa di un problema muscolare accusato contro il Burnley- è stato affidato a Foden, scortato sulla destra da Palmer. Mendilibar ha schierato un modulo speculare con En-Nesyri unica punta supportato dal trio Ocampos-Oliver Torres-Lamela. Gli inglesi hanno ...