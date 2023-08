Il Manchester City si prende anche la Supercoppa | cade il Siviglia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023) IlvincelaEuropea, dopo aver superato l’Inter in finale di Champions League. Al Pireo la squadra di Guardiola supera 6-5 ilai rigori, dopo che al 90? era finita 1-1. BIS CONCESSO – Ilsoffre, ma alla fine fa sua laEuropea. Contro ilfinisce 1-1, mentre ai rigori è un complessivo 6-5. La partita al Pireo si sblocca al 25’, con un bel cross da sinistra di Marcos Acuna per il colpo di testa a centro area di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino sovrasta Josko Gvardiol, pagato novanta milioni di euro e all’esordio da titolare. Ilha un paio di volte la chance del raddoppio, ma non la sfrutta e ...