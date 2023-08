Il gruppo hacker italiano Mhackeroni ha preso il controllo di un satellite del governo americano | legalmente

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 agosto 2023) UnhaildelMoonlighter del. L’impresa è opera di ricercatori e studenti delle università italiane, tra queste il Politecnico di Milano con tanto di complimenti via Twitter/X da parte della rettrice Donatella Sciuto. Gliitaliani, noti con il nome di Moni, non verranno mai incriminati. La violazione – per quanto assurdo possa sembrare per i non addetti ai lavori – è del tutto legale e concordata con le autorità americane. Insomma, il Pentagono sapeva tutto e in un certo senso ci sperava. Inoltre, verranno ricompensati con un premio di 50 mila dollari messi in palio proprio dal dipartimento della difesa spaziale e dall’aeronautica militare ...