Il Gay Più Bello d’Italia 2023 | chi sono i concorrenti

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A distanza di un anno dall’elezione di Alberto Nenna (alias “Alby Il Biondo”, sigh) sta per tornare il concorso Il Gay Piùche si terrà come ogni anno a Torre del Lago, in Toscana. A condurre l’evento sarà La Wanda Gastrica che solo qualche giorno fa ha presentato anche Miss Drag Queen Italia, che ha visto il trionfo Smiley Pairass, Miss Drag Queen Puglia, nonché ex vincitore proprio de Il Gay Piùnel 2015. Quest’anno il concorso vedrà sfilare 18 ragazzi. Fra loro: Davide, Gabriele, Giorgio, Leonardo, Marco, Marzio, Matteo, Matteo, Michael, Pietro, Riccardo, Samuele, Claudio, Paolo, Tony, Alessandro, Andrea e Andy. Ovviamente alcunigià noti nell’ambiente LGBT+ che conta. Come non riconoscere Giorgio Boccassi, star di OnlyFans nonché ex volto del trono gay di Uomini ...