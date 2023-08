Siin calo sotto ai 38 euro ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo una mattinata nervosa a seguito delle tensioni sindacali negli impianti di liquefazione in Australia. I contratti ...In lieve calo il prezzo delnaturale ad Amsterdam, dopo i rialzi della vigilia (+13%), alla ... "Gli investitori hanno colto questi numeri come unadella resilienza dell'economia americana, ...Il Dipartimento del Tesoro statunitense, inoltre,che nei prossimi sette anni la ... Gli Stati Uniti sono infatti il secondo paese al mondo per emissioni diserra e, secondo un'analisi più ...

Il gas si conferma in calo sotto ai 38 euro al Ttf di Amsterdam Agenzia ANSA

Si conferma in calo sotto ai 38 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo una mattinata nervosa a seguito delle tensioni sindacali negli impianti di liquefazione in Australia. (ANSA) ...I potenziali scioperi nei principali impianti di GNL australiani hanno riacceso i timori sulle forniture globali di gas ...