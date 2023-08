Il fratello di Barack Obama furioso con l’ex presidente | “Falso | fro**o” | cosa sta succedendo sui social

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Malikè ildi, exdegli Stati Uniti, e in queste ore il suo nome sta tenendo banco suiper una serie di attacchi contro l’illustre congiunto. Va subito chiarito che i due sono fratellastri in quanto nati da due madri diverse. Non è la prima volta in cui Malik attacca, e nemmeno sono inediti i toni di disprezzo e di feroce accusa nei confronti delinquilino della Casa Bianca. Nella sostanza, Malik accusadi aver trascurato la famiglia d’origine, e per questo in uno degli ultimi tweet sferra un attacco frontale: “Non ha senso! Che razza diè questo? Ho seppellito i miei figli Kweku e Rashidah da solo, ho seppellito i ...