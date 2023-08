Il denaro sterco del diavolo o “misura” di tutte le cose?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 15 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Perdurano, nell’opinione pubblica, impressione e sconcerto per l’inimmaginabile “uscita” di Piero Fassino che, all’improvviso, balza in piedi durante i lavori della Camera, sventola la busta paga di 4mila700 euro mensili e, rivolto agli anti-casta, sfoga il suo risentimento quasi urlando: ”Ma quali stipendi d’oro, ecco quanto io prendo…”.Occhi dei parlamentari che si incrociano di banco in banco, interrogativi che non c’è bisogno di parole: chiodo solare nel bel mezzo dell’anticiclone africano (si chiami Nerone o Circe), scatto impulsivo o cedimento del sistema neurologico? E può significare qualcosa anche l’essere, il deputato diessino, una figura così longilinea:quasi 2 metri d’altezza e appena 66 chili di peso? RETROMARCIA “ROVINOSA”. Appena cessa ...