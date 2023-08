Il Cremlino non riesce più a nascondere una crisi economica epocale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) In Toscana si dice che senza lilleri, non si lallera. Nel villaggio, con molta più efficacia, il parroco ricorda, come può, che “senza soldi non si dicono (celebrano) messe”. E poiché come sostengono a ogni piè sospinto alla Coldiretti, “tutto il mondo è paese”, proprio in queste ore si ha conferma che, oltre cortina, sta succedendo lo stesso. Più precisamente, in queste ore ilnon è riuscito più aquanto stia accadendo, sia dentro che fuori dei confini di quanto resta della Santa Madre Russia, più precisamente che quel paese è in una, tant’è che lunedì il controvalore di cambio rublo/euro era di 100 a 1. Questo è solo l’ aspetto finanziario del dramma che si sta trasformando con grande velocità, in tragedia: è quello economico in senso stretto, cioè l’ ...