“Il comandante è morto” Choc durante il volo | il malore e poi la terribile scoperta sul pilota

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023)muore in, aereo devia e atterra lo stesso. Il fatto è stato riportato in queste ore ed è avvenuto nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 agosto. Come riporta ItaliaVola & Travel “IlLA505 era decollato il 14 agosto alle 22:11 e poco dopo la mezzanotte alle 00:10 ora di Miami ha iniziato una rapida discesa”. A quanto risulta ilha avuto un. Probabilmente si è trattato di un infarto. L’uomo è andato in bagno ed è svenuto. I socccorsi non hanno potuto rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto è avvenuto tre ore dopo il decollo deltra Miami, Stati Uniti e Santiago, Cile. L’altro capitano e il cosono comunque riusciti a far atterrare l’aero, un Boeing 787-9 di LATAM Airlines (registrato CC-BGI), effettuando una ...