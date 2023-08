(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nuova avventura in vista per Nicolòche, pochi mesi dopo il suo approdo ad Istanbul, sembra già pronto a salutare il Galatasaray. L’inizio dellaA è vicino e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

15.15 - Nuovoin arrivo per il Lecce, che ha definito nelle scorse ore l'acquisto dal ...prenderà il posto dell'infortunato Courtois ( LEGGI QUI ) 10.12 - L'Aston Villa sta spingendo per, ......andrà a rafforzare la squadra allenata da Unai Emery , specie dopo l'infortunio al ginocchio che ha privato i Villans dell'argentino Buendia in attacco. Unche dovrebbe anche riportare ...Perso Matic , la Roma cerca ildoppio dal Psg: Paredes (sarebbe un ritorno nella Capitale) e ... Punti chiave 13:03 Aston Villa,sempre più vicino 11:26 Roma, c'è l'accordo con Zapata 09:...

Il colpo Zaniolo scuote la Serie A: affare a sorpresa e tifosi in estasi Calciomercatonews.com

Fari puntati sulla Premier League dove una società con grandi ambizioni sta pensando al trasferimento di Zaniolo. La Roma studia il colpo Zaniolo, possibile trasferimento per l’ex giallorosso (Ansa) – ...Manca pochissimo e Nicolò Zaniolo potrà essere depennato dai possibili acquisti della Juventus: il giocatore è già atterrato in Inghilterra ...