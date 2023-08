Il caftano chic verde brillante o l' abito in pizzo azzurro pastello? In ogni caso lo stile cottage core esige gli accessori in tinta

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lontano dalle spiagge e dal caos delle località di villeggiatura, c’è un luogo speciale immerso nella campagna inglese dove rigenerarsi con eleganza. Con una staycation, anche breve ma efficace, in cui sfoggiare con orgoglio la tendenza posh del momento: ilstyle. Come vestirsi a giugno: 5 look per l’estate 2023 Xstyle: la valigia ...

Tra chi punta sul minimalismoe chi si agghinda anche per un bagno in mare, le ispirazioni ... è composto da un bikini a fantasia astratta e unsemi trasparente in pendant. Il tutto ...Fresco, leggero, versatile: ilè anche i ncredibilmentee i modelli che si trovano in circolazione sono talmente raffinati che si possono sfoggiare anche in quelle ricorrenze in cui il ......consiglio è quello di ispirarsi ai toni più soft e naturali in linea con le tendenze natural -...una sahariana verde e un pantalone fluido color corda oppure elegante con un intramontabile...

Il caftano viola di Martina Colombari è tutto quello che dovremmo ... Velvet Style

Il caftano di Martina Colombari è un vero tocco di stile per l'estate che tutte dovremmo avere, classico e raffinato.