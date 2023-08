Il buono | il brutto | il cattivo | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il, il, ildel 1966 di Sergio Leone, èprevalentemente in Spagna, in particolare Castiglia e Andalusia, ma tra le location figurano anche Roma e il Messico, anche se in misura minore rispetto a quelle iberiche. Va detto che la Spagna era tra le location più utilizzate per gli spaghetti western del periodo. Per il nostro giro attraverso le location delconclusivo della Trilogia del Dollaro, partiamo dal cimitero circolare di Sad Hill, costruito per l’occasione dall’architetto Sergio Sini e mantenuto intatto da allora. L’ambientazione del Triello finale, una delle sequenze più belle del cinema di Leone, si trova a 3 km dal paesino di Contreras. Città non lontano da Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e León. Gli studi ...