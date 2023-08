Il buono | il brutto e il cattivo | un tesoro nascosto da trovare

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ILILE ILCanale 9 ore 21.25 con Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef. Regia di Sergio Leone. Produzione Italia 1966. Durata: 3 ore LA TRAMA Durante la guerra di secessione tre assassini danno la caccia a unin un cimitero. Vince il cosiddettodopo aver ucciso ile beffato per l'ennesima volta il. PERCHE' VEDERLO perchè anche se non è forse il più bel western di Sergio Leone è certo quello che contiene le scene più memorabili. Come la tortura nel campo di prigionia nordista, il sabotaggio al ponte dove le armate si massacrano inutilmente a vicenda e il finale, il duello a tre nel camposanto.

