Il buono | il brutto e il cattivo | la scena del triello dove è stata girata?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una delle scene più famose de Il, ile ilè certamente quella del cosiddettoche èin Spagna, nel piccolo villaggio di Contreras. Il finto cimitero di Sad Hill però, è stato costruito appositamente per le riprese dello spaghetti western diretto nel 1966 da Sergio Leone, e dopo essere rimasto in stato di abbandono per decenni, è stato recuperato e ristrutturato completamente. Come tutto il resto del film quindi, anche ladelin Spagna, più precisamente nel piccolo borgo di Contreras, un villaggio di poco più di cento anime, nei pressi della cittadina di Santo Domingo de Silos, nella provincia di Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn. ...