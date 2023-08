Il Benevento rifà il look al centrocampo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl ritiro di Roma si è concluso e un primo bilancio è stato tracciato. Matteo Andreoletti ha dovuto prendere atto di non essere riuscito a fare breccia nel muro eretto da quei calciatori che avevano considerato concluso il loro ciclo al. Si proverà a cedere gli scontenti ma, allo stesso tempo, si è renderà necessaria un’accelerazione sul mercato per non arrivare impreparati al campionato. Un lavoro che spetterà a Marcello Carli, toccherà al direttore tecnico trovare una soluzione ai tanti, troppo problemi che la Strega necessita di risolvere. Motivo che ha indotto il dirigente di Colle Val d’Elsa a rompere gli indugi e mettere le mani su Marco Pinato. Come successo per Amedeo Benedetti, dunque, ilattinge nuovamente agli svincolati del Pordenone per rinforzare il proprio organico, assicurandosi il ...