Il bagno nel lago con le sorelle e l’amica | così è morta Fatou | ultima di una lunga serie

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ finita in tragedia la gita di ferragosto diThiao, una bambina di 11 anni annegata nelle acque del ramo lecchese deldi Como davanti agli occhi del padre, che aveva portato le tre figlie e un’amica a Mandello del Lario, un luogo molto amato dai bagnanti. La piccola, che è di origini senegalesi e abitava a Bulciago con la famiglia, assieme allee a un’amichetta era in acqua nella zona della foce del torrente Meria, un punto caratterizzato anche dalla presenza di fosse e correnti d’acqua, quando tutte le giovanissime si sono trovate in difficoltà per via del brusco cambiamento di profondità del fondale. Immediata la richiesta d’aiuto da parte delle ragazze, le cui urla hanno fatto scattare l’intervento di alcuni bagnanti in soccorso delle piccole, che pare non sapessero nuotare bene. Le due...