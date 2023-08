I reati in Italia | meno delitti ma più rapine e furti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nei primi 7 mesi di quest’anno ipenali insono diminuiti (rispetto allo stesso periodo del 2022) del 5,46% (da 1.299.350 a 1.228.454). Stabile il numero degli omicidi (195) ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata registrano un calo del 36%, da 22 a 14. È quanto emerge dal tradizionale Dossier sull’attività del ministero dell’Interno diffuso dal Viminale in occasione del Ferragosto. Altrisono invece in crescita. Sono in aumento, sempre nel periodo gennaio-luglio, del 3,8% le(dalle 14.979 dell’anno scorso alle 15.846 di quest’anno) e del 2,7% i(da 539.920 a 554.975). Cala il numero delle persone denunciate (- 11,2%, da 490.097 a 434.940) e arrestate (-4,3%, da 90.451 a 86.543). Una volante della poliziae ordine pubblico Parallelamente ...

