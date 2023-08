I pulmini blindati della camorra destinati ai ragazzi autistici | simbolo della lotta alle mafie

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti? Da scheletri di cemento armato abbandonati la trasformazione in un centro destinato aicon autismo che hanno superato i 18 anni d’età: é questa la destinazione finale dei beni confiscatia Casalnuovo, ubicati in via Donizetti, dove sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione. All’internostruttura sono stati ritrovati diversi furgonciniche, primaconfisca, erano in uso al clan Egizio e che per anni sono stati utilizzati per nascondere latitanti o mettere a segno veri e propri agguati di. “Questo é uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo in cantiere – ha dichiarato Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo – grazie ai fondi Pics siamo riusciti già a ...