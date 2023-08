I dati smentiscono gli eco-catastrofisti | disastri naturali in calo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nell’articolo pubblicato sulla rivista Environmental Harzards di Taylor & Francis, due studiosi italiani, Gianluca Alimonti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e della Statale di Milano e Luigi Mariani, professore all’Università di Brescia, hanno riportato una scoperta interessante. A loro dire, le catastrofie le relative vittime sono in diminuzione negli ultimi vent’anni. Inoltre, pare che l’innalzamento delle temperature non influenzi direttamente l’incidenza di tali. Gli autori, come racconta Alessandro Rico sulla Verità, hanno analizzato l’Emergency events database, un accurato censimento di frane, smottamenti, alluvioni, cicloni e altre calamità, istituito nel 1988 dal Center for research on the epidemiology of disasters (Cred) della Cattolica di Lovanio. Attraverso questa analisi, hanno notato un andamento che ...