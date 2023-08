(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si chiama Somaya Faruqi, è una ragazza afghana di 21 anni che ha dovuto lasciare il suo Paese per poter inseguire il suo sogno: diventare ingegnera. Per riuscirci ha dovuto emigrare negli Stati Uniti, perché da due anni, con il ritorno al potere dei talebani, allenon è più permesso andare a scuola. Nell’agosto 2021, dopo il ritirotruppe americane e degli alleati occidentali dal Paese, gli estremisti hanno infatti ripreso il controllo dello Stato, assicurando di continuare a tutelareconquistati dallenel ventennio precedente. Promesse che puntualmente sono state disattese. Una manifestazione diche chiedono ai Talebani il rispetto dei loroUn epilogo annunciato, a più riprese, già nei giorni successivi alla presa della ...

più suggestivi sono stati regalati dalle intense e delicate interpretazioni di ballad ...il gruppo "Lola Swing Italiano" che ha ripercorso la storia della canzone italiana inswing ......regista per portarlo sul grande schermo Di fronte a tale impresa Laura Luchetti trova una... Anche neipiù intensi si continua a percepire un certo distacco emotivo, una freddezza di ...Le stelle promettonoindimenticabili per i viaggi in Sud america, Venezuala il top. Food ... Misura e delicatezza sono le parole: la T - shirt beige o la camicia di lino pastello abbinata ...

I 5 momenti chiave nell'abolizione dei diritti delle donne afghane - Luce Luce

Nel lavoro, la perseveranza sarà la chiave del successo e chi lotta, vince. Sagittario - A voi del segno del Sagittario, il weekend si prospetta con una piacevole normalità. Sabato, godetevi momenti ...Viaggio nel processo tecnico, tattico, fisico e mentale del fenomento altoatesino: ecco come sta riuscendo a "vedere" la vetta ...