I 4 ragazzi in sandali salvati a 2mila metri | la strigliata del Soccorso alpino e la rabbia per le spese | «Fateli pagare»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono arrivati a quota 2.000indossando deidi gomma, non idonei per le camminate in montagna e sono rimasti bloccati, impossibilitati a proseguire il percorso, ma anche a tornare indietro. E così hanno chiesto l’intervento delper portarli in salvo. Un intervento in eliche è però costato assai caro, circa 10.000 euro (di soldi pubblici, ndr), e che ha scatenato le polemiche. I protagonisti della vicenda sono 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che nel giorno di Ferragosto son partiti dal rifugio Pussa, in Val Settimana, con l’idea di fare un percorso ad anello, ma una volta giunti a quota 2.000, sono rimasti bloccati a causa di una frana. Le calzature che indossavano non erano d’aiuto, perché i giovani continuavano a scivolare ...

E sono in molti, sui social, a criticare il comportamento dei quattro giovani: "Ma come si fa ad andare in montagna con i sandali di gomma", "Dovevate pagare voi, incoscienti", "Se volete mettere le ciabatte andate al mare"

