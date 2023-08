House of the Dragon 2 | ecco perchè avrà meno episodi della prima stagione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il regista Clare Kilner ha spiegatola secondaserie prequel de Il Trono di Spadeun numero inferiore di. Dopo il clamoroso successo diof the, show HBO ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin, i fan sono in trepidante attesaseconda(di cui non si conosce ancora la data di uscita). Glisaranno soltanto otto, rispetto ai dieci, ma c'è un motivo ben preciso: a svelarlo ci ha pensato il regista Clare Kilner. "Ci saranno otto fantasticie accadrà di tutto in ciascuno di essi. Spesso abbiamo difficoltà nel farli durare un'ora ed è per ...

House of the Dragon 2: ecco perchè avrà meno episodi della prima ... Movieplayer

