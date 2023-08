House of the Dragon 2 avrà meno episodi | ecco perché

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La regista Clare Kilner ha spiegatoof therispetto alla precedente stagione La seconda stagione della serie prequel de Il Trono di Spadeun numero inferiore di, e a confermarlo è stata la stesso regista Clare Kilner, che ha anche spiegato il. Glisaranno infatti soltanto otto, rispetto ai dieci della prima stagione, ma c’è un motivo ben preciso. Le riprese dei nuovidiof thecontinuano senza sosta in Gran Bretagna. Parlando con The Hollywood Reporter, Kilner ha spiegato il motivo alla base della scelta, precisando che la decisione di ridurre il totale degli ...

House of the Dragon 2: ecco perchè avrà meno episodi della prima ... Movieplayer

