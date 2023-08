Hockey prato femminile | Europei 2023 | il calendario delle partite dell’Italia Programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Parte l’appuntamento dell’anno per l’Italia dell’su. In quel di Moenchengladbach dal 18 al 26 agosto prossimi in scena glialcon anche la Nazionale azzurra guidata da Robert Justus impegnata. Azzurre che ovviamente non partono con i favori del pronostico ma che vogliono ben disimpegnarsi per far capire che, con il passare degli anni, c’è stato un netto progresso. Andiamo a scoprire ilSU: LEGIRONE Sabato 19 agosto Ore 11.00 Italia-Belgio Domenica 20 agosto Ore 19.45 Italia-Spagna Martedì 22 agosto Ore 14.45 ...

Il 18 agosto 2023 potrebbe diventare una data storica per lo sport femminile. Inizia il Campionato europeo femminile di hockey su prato a Moenchengladbach, in Germania, e le atlete giocheranno con divise comode e colorate. Una nuova regola negli sport femminili, infatti, è stata introdotta durante la Fifa Women's World ...

