Hercules | Taron Egerton e Ariana Grande protagonisti del live action Disney? RUMOR

Hercules: Taron Egerton e Ariana Grande protagonisti del live action ... Movieplayer

Stando ad alcuni rumors, Disney avrebbe messo gli occhi su Taron Egerton e Ariana Grande per interpretare Hercules e Megara nel live action.Disney's upcoming Hercules remake may have already found its two leads, with Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) and singer Ariana Grande (Wicked) reportedly eyed to play Hercules and ...