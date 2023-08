Helmut Marko su Verstappen | “Farebbe pole anche con AlphaTauri”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È il pilota a fare la differenza oppure è la macchina così superiore da regalare un vantaggio inarrivabile da utilizzare contro gli avversari di Formula 1? Il quesito, come ogni era, si ripresenta puntualmente investendo il numero uno prolungato del Circus. Sono stati tanti, in effetti, i campioni che hanno dovuto sostenere questi “veleni” da parte dell’opinione pubblica: l’ultimo nella lista è Maxche,grazie a una super Red Bull, si appresta a vincere agevolmente il terzo titolo consecutivo., però, si è prodigato per difendere il guidatore olandese: il consigliere degli austriaci ha detto, senza mezzi termini, che il ragazzo potrebbe fare grandissimi risultaticon vetture come Haas e. Le parole di...

In questo modoe soci creano una sorta di selezione naturale. Sopravvive - sportivamente parlando - e va avanti solo chi è in grado di resistere alla pressione. Recentemente lo ha ...Il pilota olandese ha dunque un'agenda e una lista di obiettivi extra - F1 piuttosto nutrita e per questonon si stupirebbe se all'improvviso Verstappen decidesse di lasciare il Circus: '...Christian Horner, Adrian Newey edsono ancora ai rispettivi posti di combattimento e adesso sono tornati 'all'incasso' e con loro anche Max Verstappen, che si è fatto le ossa dal 2016 al ...

F1 | La grande paura di Helmut Marko legata al futuro compagno di squadra di Max Verstappen F1inGenerale

In questo modo Helmut Marko e soci creano una sorta di selezione naturale. Sopravvive – sportivamente parlando – e va avanti solo chi è in grado di resistere alla pressione. Recentemente lo ha ...Formula 1, cambia la coppia di piloti in casa Red Bull Arriva l’ammissione scioccante: svelato il nome del possibile sostituto. La Red Bull, da qualche anno, sta dominando con estrema facilità in ...