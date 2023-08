Harry e Meghan vogliono tornare a Londra per ricostruire i rapporti | l’ipotesi

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non riescono proprio a stare lontano dall’attenzione dei tabloid. Dopo la crisi ormai risolta, infatti, la coppia ora torna al centro dei rumors per una possibile riappacificazione con la royal family. I Sussex sarebbero disposti anche a. Ma ci riusciranno? Questa voltasembrano essere ancor più determinati del solito, ma non è detto che il loro piano possa riuscire. Pare, infatti, che la coppia sia intenzionata a recuperare i propricon la royal family. La crepa profonda creata ed alimentata con i recenti passi falsi questa volta potrebbe essere sanata una volta per tutte. Ma non tutti credono che sia possibile tutto ciò. Ecco cosa dicono gli esperti reali....