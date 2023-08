Harrison Ford | scoperta una nuova specie di serpente I ricercatori lo chiamano come l' attore

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Iperuviani e americani dell'organizzazione Conservation International hanno individuato unadie hanno scelto un nome in onore di. Deihanno individuato unadinelle Ande, in Peru, e hanno deciso di rendere omaggio anel dare un nome all'esemplare. Ilha una lunghezza di oltre 40 centimetri ed è stato scoperto dal team di Conservation International, organizzazione di cui la star di Indiana Jones è co-presidente. Laperuviani e americani hanno infatti chiamato il nuovo'Tachymenoides ...

Come avrà reagitoIndiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HDispira una nuova specie di serpenti Indiana Jones probabilmente non ...Dei ricercatori hanno individuato una nuova specie di serpente nelle Ande, in Peru, e hanno deciso di rendere omaggio anel dare un nome all'esemplare. Il serpente ha una lunghezza di oltre 40 centimetri ed è stato scoperto dal team di Conservation International, organizzazione di cui la star di Indiana ...L'effetto è piuttosto convincente, come si vede in una clip di Chris Pratt che prende il posto diin I predatori dell'arca perduta , condivisa da Murphy su Twitter. Una media del 49% ...

Scoperto un nuovo serpente, prende il nome da Harrison Ford AGI - Agenzia Italia

Anche se Indiana Jones è terrorizzato dai serpenti, nella vita reale Harrison Ford ha ispirato una nuova specie che prende il suo nome. Come avrà reagito l'attoreI ricercatori peruviani e americani dell'organizzazione Conservation International hanno individuato una nuova specie di serpente e hanno scelto un nome in onore di Harrison Ford.